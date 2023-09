Il annonce le prochain patron de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en provenance de l'Atlético cet été, Renan Lodi est l'une des bonnes pioches de l'OM cet été. Le joueur brésilien est parvenu très vite à faire oublier Nuno Tavares, titularisé à son poste la saison dernière. En pleine possession de ses moyens, l'arrière gauche est parti pour devenir l'un des chouchous du Vélodrome et l'un des tauliers de Marcelino.

Si certaines recrues de l'OM se font encore attendre sur le terrain, ce n'est pas le cas de Renan Lodi. A l'instar de sa prestation face au Panathinaïkos en Ligue des champions, le joueur brésilien est déjà bien en jambes comme l'a souligné Florent Germain.





« On a trouvé un joueur qui est a 100 % de ses capacités »

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il retrouve ses qualités de l’Atlético Madrid. Il avait vécu un année compliquée en Angleterre, à Nottingham Forest. Et au poste de latéral gauche à l’OM, on a vécu quelques drames. Je le trouve fiable, régulier, il a une qualité de centre impeccable. On a trouvé un joueur qui est a 100 % de ses capacités. Donc c’est un atout considérable. Il peut mériter le titre de taulier » a lâché le journaliste de RMC.

« Une agréable surprise »