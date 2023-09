Un grand attaquant snobe le PSG, il dit tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n’a pas chômé pour renforcer son secteur offensif. Plusieurs joueurs sont arrivés donc deux semblent en mesure d’occuper le poste d’avant-centre à savoir Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Cependant, la priorité était bien Harry Kane qui a finalement rejoint le Bayern Munich. Un choix qu’il justifie.

Bien que le PSG ait très largement renforcé son secteur offensif, la priorité de l'été se nommait Harry Kane. Le club de la capitale a du changer ses plans en recrutant Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et pour cause, l'international anglais a choisi de rejoindre le Bayern Munich qui en a fait le joueur le plus cher de son histoire avec un transfert légèrement supérieur aux 100M€. Et Harry Kane a justement justifié son choix de rejoindre le club bavarois.

Kane raconte son été

« Il y a eu beaucoup de discussions à propos des trophées et bien sûr que je veux gagner des trophées. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle je suis allé au Bayern Munich. J’ai senti que je devais jouer au plus haut niveau si je voulais m’améliorer. Si je veux être parmi les meilleurs buteurs et les meilleurs joueurs du monde alors j’ai besoin de jouer la Ligue des Champions et me battre pour les titres », lâche l’international anglais auprès du Daily Mail avant de poursuivre.

«J’ai senti que je devais jouer au plus haut niveau si je voulais m’améliorer»