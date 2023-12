Rupture en coulisses, le PSG se frotte les mains

Thomas Bourseau

Le PSG partage Luis Campos avec le Celta Vigo depuis la nomination du Portugais en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain en juin 2022. Cependant, la collaboration entre Campos et le club espagnol devrait bientôt toucher à sa fin. Explications.

Le 10 juin 2022, le renouveau du PSG était lancé. Certes, l’interview livrée au Parisien par Nasser Al-Khelaïfi n’était publiée que le 21 juin, mais le projet souhaité par le président du Paris Saint-Germain avait déjà commencé avec la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du club ce la capitale, soit patron de la section sportive dans la foulée du départ de Leonardo.

Double casquette de Luis Campos au PSG et au Celta Vigo

Par le biais d’un communiqué publié sur le site du PSG, Luis Campos partagé sa joie dès sa prise de fonctions au Paris Saint-Germain. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club ».

Rupture entre la nouvelle direction du Celta Vigo et Luis Campos ?