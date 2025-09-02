Rupture avec le PSG : Le transfert «spécial» qui le rend dingue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le divorce a été prononcé dès le 12 août dernier avec la publication Instagram de Gianluigi Donnarumma annonçant la fin de sa collaboration de quatre saisons avec le PSG. Trois semaines plus tard, l’Italien est devenu le gardien de Manchester City. Un nouveau partenariat professionnel avec les Skyblues qu’il a hâte d’entamer.

Il aura fallu attendre les toutes dernières minutes du mercato estival, qui a fermé ses portes le 1er septembre à 20h pour que Manchester City et le PSG se mettent d’accord sur les termes du transfert de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie par le club de la capitale depuis la signature de Lucas Chevalier le 9 août dernier pour contre un chèque de 40M€ hors bonus, Donnarumma a pour sa part signé chez les Skyblues un contrat longue durée pour un transfert de 30M€.

«C'est un club que tous les joueurs de football du monde rêvent de rejoindre» Sur le site officiel de Manchester City, Gianluigi Donnarumma a partagé sa joie de voir le feuilleton entourant son avenir connaître un tel épilogue dans un tel club. « Signer pour Manchester City est un moment très spécial et une grande fierté pour moi. Je rejoins une équipe regorgeant de talents de classe mondiale et dirigée par l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, Pep Guardiola. C'est un club que tous les joueurs de football du monde rêvent de rejoindre. J'admire Manchester City depuis de nombreuses années. C'est donc un immense honneur et un privilège de pouvoir désormais jouer pour ce club ».