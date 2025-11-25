Roberto De Zerbi quitte l’OM : Voilà la preuve !

Interrogé sur la communication de Roberto De Zerbi, Alain Roche s'est étonné de constater qu'il ne faisait toujours pas l'effort de parler français, quasiment un an et demi après son arrivée à l'OM. Et pour l'ancien joueur du PSG, c'est peut-être un signe concernant un futur départ.
Arrivé durant l'été 2024 sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi continue à faire ses interviews et conférences de presse en italien. Un choix qui étonne Alain Roche, qui regrette que le coach marseillais ne fasse pas l'effort de parler français. A tel point que l'ancien défenseur du PSG se demande si ce n'est pas un indice sur le fait que De Zerbi prépare son départ.
Roche s'inquiète pour l'avenir de De Zerbi
« J’aimerais bien que De Zerbi parle un peu français quand même… Cela fait un an et demi qu’il est là, et quelques efforts, ça serait bien… je trouve ça très gênant, oui. Quand il a été en Angleterre, il a appris tout de suite l’anglais, ou alors il le parlait déjà… Mais quand on est en France, on pourrait faire l’effort de. Surtout que c’est plus facile pour lui de parler français que de parler anglais, exactement, et puis c’est le pays qui l’accueille », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.
«Peut-être qu’il veut partir»
« Peut-être qu’il veut partir… Souvenez-vous, l’année dernière, il voulait partir au mois de septembre (rires). Mais moi je trouve bien sûr que c’est un problème au niveau de la communication. Il n’y a que des journalistes qui sont français en face de vous, il faut toujours un traducteur… Ce n’est pas simple. Après, on pourrait l’excuser s’il faisait des erreurs de français… mais quand on va dans un pays, on doit faire des efforts. Surtout que quand des joueurs arrivent dans un pays, on leur demande d’apprendre la langue… Alors, pourquoi un entraineur ne le ferait pas ? Il n’est pas le seul hein, attention », ajoute Alain Roche.