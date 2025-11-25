Roberto De Zerbi quitte l’OM : Voilà la preuve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la communication de Roberto De Zerbi, Alain Roche s'est étonné de constater qu'il ne faisait toujours pas l'effort de parler français, quasiment un an et demi après son arrivée à l'OM. Et pour l'ancien joueur du PSG, c'est peut-être un signe concernant un futur départ.

Arrivé durant l'été 2024 sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi continue à faire ses interviews et conférences de presse en italien. Un choix qui étonne Alain Roche, qui regrette que le coach marseillais ne fasse pas l'effort de parler français. A tel point que l'ancien défenseur du PSG se demande si ce n'est pas un indice sur le fait que De Zerbi prépare son départ.

Roche s'inquiète pour l'avenir de De Zerbi « J’aimerais bien que De Zerbi parle un peu français quand même… Cela fait un an et demi qu’il est là, et quelques efforts, ça serait bien… je trouve ça très gênant, oui. Quand il a été en Angleterre, il a appris tout de suite l’anglais, ou alors il le parlait déjà… Mais quand on est en France, on pourrait faire l’effort de. Surtout que c’est plus facile pour lui de parler français que de parler anglais, exactement, et puis c’est le pays qui l’accueille », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.