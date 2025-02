Riolo dévoile un mensonge, il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant l'hiver, Rayan Cherki s'est encore une fois retrouvé au cœur des rumeurs. Dans les dernières heures du mercato, le joueur de l'OL aurait tenté de forcer son départ vers le Borussia Dortmund. En vain. Une situation sur laquelle s'est prononcée Daniel Riolo, qui estime s'être fait avoir dans ce dossier, au point de pousser un gros coup de gueule.

Cet hiver encore, Rayan Cherki s'est retrouvé impliqué dans de nombreuses rumeurs de transfert. Finalement, malgré une offre de 22,5M€ du Borussia Dortmund, il est resté à l'OL. Daniel Riolo dévoile les coulisses de ce dossier et ne manque pas de pousser un coup de gueule, estimant avoir été lésé par ce qu'il a entendu dans l'entourage du Lyonnais.

Riolo dévoile des vérités surprenantes sur Barcola, son ascension au PSG pourrait bien changer la donne ! ⚽ https://t.co/Y3wbwfebQM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 5, 2025

Riolo dégoûté par le cas Cherki

« On a essayé de me raconter des histoires. Donc j'étais un peu vexé. Mais ça m'apprendra de croire qu'il y a encore un affect dans le foot et qu'on peut encore croire aux belles histoires. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir de l'expérience et de savoir que c'est toujours autour du pognon qu'il faut trouver les explications. Et là, c'est une totale histoire de pognon, et pas du tout une envie de rester au club. Franchement, si je redis un truc comme ça un jour, tapez-moi dessus parce que je m'en veux d'avoir que c'était un amoureux du club. Cette phrase n'existe pas dans le football », regrette le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Je suis assez en colère de m'être fait rouler dans la farine»

« Je suis assez en colère de m'être fait rouler dans la farine avec cette histoire. Je ne sais même pas comment on peut croire à une connerie pareille. Cherki voulait partir, mais c'est tellement plus vicieux. En fait, il y avait cette offre à 22,5M€ avec une clause supplémentaire : Si Cherki refuse l'offre, il a une clause de compensation, et il prend 2,5M€. Ce qui est quand même incroyable. En fait, il avait intérêt à refuser l'offre alors qu'il a quand même fait la lettre pour dire qu'il partait. Il a dit : "je veux partir, vous refusez l'offre, alors je prends 2,5M€" », ajoute Daniel Riolo.