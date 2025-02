PSG : La fake news après ce transfert à 80M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Afin de débloquer notamment le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahce, le PSG a accepté de se séparer de Xavi Simons. Le Néerlandais a alors été vendu pour 50M€ + 30M€ de bonus au RB Leipzig. Mais voilà qu'il pourrait ne pas s'y éterniser. En effet, alors qu'il a été question déjà d'un futur transfert de Xavi Simons, les Allemands ont réagi.

En 2023, le PSG décidait de rapatrier Xavi Simons, moyennant la somme de 6M€ versée au PSV Eindhoven. Le Néerlandais ne sera toutefois pas resté longtemps à Paris. Prêté la saison dernière au RB Leipzig, il y a encore été cédé lors du mercato estival. Un prêt qui vient de se transformer en transfert définitif. En effet, Xavi Simons a été vendu par le PSG à Leipzig pour 50M€ + 30M€ de bonus.

Un nouvel attaquant en route vers la Juve ? Le PSG pourrait frapper un grand coup dès cet été ! ⚽️ https://t.co/ei7v49whtW — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

« Ce n'est pas vrai »

Xavi Simons appartient donc désormais au RB Leipzig. Mais pour combien de temps ? Etant donné la cote du Néerlandais, le club allemand pourrait faire une plus-value l'été prochain en cas de vente. Certaines rumeurs ont alors évoqué un futur transfert de Xavi Simons, mais il n'en serait rien. En conférence de presse, Marcel Schäfer, directeur sportif, a assuré à ce sujet : « Non ce n'est pas vrai ».

« Très à l'aise à Leipzig »

Xavi Simons est donc parti pour rester un moment au RB Leipzig. Après s'y être engagé définitivement, l'ex-joueur du PSG avouait d'ailleurs : « J’ai toujours souligné que je me sentais très à l’aise à Leipzig et que je me sentais honoré par la grande appréciation que je reçois au club ».