Révolution pour Messi, ça va faire des dégâts

Jean de Teyssière

Suite à la suspension de deux semaines de Lionel Messi par le Paris Saint-Germain après son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite, la question de sa prolongation de contrat ne semble plus être à l'ordre du jour. La Pulga se cherche donc un point de chute et malgré ses grandes difficultés financières, le FC Barcelone n'a toujours pas abandonné son ambition de faire revenir leur légende.

200M€. C'est la somme que Joan Laporta, le président du FC Barcelone doit économiser pour faire revenir Lionel Messi. Le chantier est titanesque quand on sait que le contrat actuel de Messi avec le PSG expire en juin 2023. Derrière cet assainissement nécessaire qui semble très compliqué à réaliser d'ici là, le président du FC Barcelone est prêt à tout pour y réussir, quitte à faire partir ses meilleurs éléments.

Tous les joueurs sont transférables

Comment Joan Laporta compte-t-il s'y prendre pour réussir une pareil économie ? Pour faire venir l'actuel joueur du PSG, le FC Barcelone est prêt à tout. Selon Le Parisien, le club a déclaré que tous les joueurs de l'effectif, sans exception sont considérés comme transférables. Les dirigeants barcelonais espèrent une rentrée d'argent et on parle déjà de certains départs, comme celui de Raphinha à Newcastle l'été prochain contre 80M€. Pour ça, Laporta enchaîne les réunions avec les agents les plus puissants de la planète comme Jorge Mendes, Pini Zahavi et Fali Ramadani.

Messi : Surprise, le PSG savait tout https://t.co/m7Ozzu9QiP pic.twitter.com/t94NcWDUIy — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Des joueurs contraints de baisser leur salaire