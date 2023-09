Révolution au PSG, Luis Enrique prend une grande décision

Alexis Brunet

Cet été, Luis Enrique a débarqué au PSG pour prendre la succession de Christophe Galtier. L'Espagnol fait pour le moment bonne impression, et son équipe séduit sur le terrain. Même s'il n'est pas à Paris depuis des mois et des années, l'ancien coach du FC Barcelone n'hésite pas à prendre des grandes décisions. Il a notamment été très ferme avec Marco Verratti, pour lui dire qu'il n'entrait plus dans ses plans.

La saison dernière, le PSG n'a pas impressionné grand monde. Malgré le titre de champion de France, le club de la capitale a globalement montré un niveau de jeu décevant. Pour couronner le tout, Paris s'est aussi fait éliminer en huitième de finale en Coupe de France, et en Ligue des Champions. Des résultats pas à la hauteur des exigences parisiennes, qui ont conduit les dirigeants du PSG à prendre une grande décision, et à se séparer de Christophe Galtier.

Luis Enrique est arrivé au PSG

Pour prendre la succession de Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique. Ce dernier était libre, depuis la fin de son expérience sur le banc de l'Espagne. L'ancien coach du FC Barcelone est pour l'instant invaincu en Ligue 1, avec deux matches nuls, et une victoire à son actif. Il aura d'ailleurs l'occasion de faire ses preuves encore un peu plus ce dimanche soir, lors du choc de la quatrième journée, face à l'OL.

Luis Enrique a été très cash avec Verratti