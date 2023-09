Révolution à l'OM, un joueur va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, l'OM a annoncé le départ de Marcelino seulement deux mois après son arrivée sur le banc. Le technicien espagnol a décidé de démissionner de son poste après le menace proférée par les Ultras marseillais envers la direction. Et le départ de Marcelino ne devrait pas faire que des malheureux, à commencer par Azzedine Ounahi.

C'est le feu à Marseille. Depuis lundi soir et une réunion entre certains représentants des Ultras olympiens et la direction de l'OM qui a tourné au règlement de comptes, le club phocéen est plongé dans une profonde crise. Une situation insoutenable qui a conduit à la démission de Marcelino.

Ounahi, le grand gagnant du départ de Marcelino ?

Un départ qui rebat les cartes dans le vestiaire et qui pourrait sourire à Azzedine Ounahi. Et pour cause, le 4-4-2 à plat de Marcelino ne convenait pas du tout aux qualités du Marocain, utilisé en tant que milieu gauche lors des trois premiers matches avant de totalement disparaître de la circulation, restant sur le banc lors des quatre derniers matches de l'OM alors même que le manque de créativité est pointé du doigt.

Vers un retour en force à l'OM ?

Par conséquent, Azzedine Ounahi n'a plus joué depuis le 15 août face au Panathinaïkos et sa situation a crispé de nombreux supporters de l'OM. Sans Marcelino, l'international marocain, qui avait brillé lors de la précédente Coupe du monde, devrait retrouver un rôle plus important. Il faudra attendre de connaître le nom du futur coach de l'OM pour en être sûr. Mais a priori, il est peu probable que le club phocéen retrouve un adepte du 4-4-2.