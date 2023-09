Révolution à l'OM, l'entraîneur vend la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, l'idée d'un changement tactique à l'OM est évoqué après un début de saison en dents de scie. Présent en conférence de presse, Marcelino a évoqué cette option, assurant qu'il garderait au moins son 4-4-2 pour affronter Toulouse dimanche. Mais pour la suite de la saison, l'Espagnol n'écarte aucune option.

Alors que l'OM connaît un début de saison en dents de scie, plusieurs informations ont circulé concernant la possibilité d'un changement de système. Marcelino pourrait délaisser son 4-4-2 pour un 4-3-3 qui permettrait notamment à Azzedine Ounahi d'être mieux utilisé. Présent devant les médias, Marcelino a d'ailleurs été interrogé sur cette hypothèse et il annonce clairement ses intentions.

Marcelino ne changera pas de système contre Toulouse

« C’est possible oui mais pas contre Toulouse. Il faudra avoir le temps de le travail, une idée a besoin de temps. Sur les pas en avant, on verra dimanche. Parfois on a été un peu irrégulier. Petit à petit on arrive à trouver une continuité », lance l'entraîneur de l'OM à l'occasion de son passage en conférence de presse, avant de se prononcer sur les domaines dans lesquels son équipe peut progresser.

«On sait tous qu’on doit s’améliorer»