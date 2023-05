Révolution à l’OM, le vestiaire ne s’en remet pas

Jean de Teyssière

Le 1er juillet 2022, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille démissionne. Pourtant, l'OM avait réalisé une belle saison en terminant deuxième de Ligue 1, se qualifiant donc directement pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Mais le coach argentin a décidé de démissionner car le club n'avait, selon lui, pas les moyens de ses ambitions. Igor Tudor a donc remplacé Sampaoli et sa méthode, 10 mois plus tard a laissé des traces dans le vestiaire olympien.

Lorsque Igor Tudor a débarqué à l'OM, il a directement affiché la couleur. Il n'a pas hésité à se passer de Payet lors des matchs de préparation, à changer totalement de système de jeu jusqu'à énerver ses supporters avant le premier match de la saison. Face à Reims (4-1), le nom de l'entraîneur olympien est directement hué par le Stade Vélodrome. Mais le début de saison canon de l'OM, le meilleur de son histoire, va donner du crédit à l'ancien entraîneur de Hellas Vérone. En cette fin de saison, le crédit semble épuisé.

Un management autoritaire...

L'arrivée de Igor Tudor a totalement bouleversé les habitudes marseillaises. Quand l'entraîneur croate a une idée en tête, il ne sort jamais de sa ligne de conduite. Son schéma de jeu en 3-4-3 a été imposé aux joueurs et un joueur comme Dimitri Payet n'y a pas trouvé sa place. Relégué sur le banc, ce choix n'avait pas plus aux supporters marseillais, avant de l'accepter au vu des bonnes performances de leur équipe. Mais le management hyper autoritaire et vertical a été difficile à vivre cette saison.

...qui laisse des traces dans le vestiaire