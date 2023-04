Réunion cruciale pour Messi, l’incroyable annonce

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa carrière cet été et pourrait retrouver le FC Barcelone à 36 ans. Invité à s’exprimer sur le sujet, Xavi Hernandez s’est lâché en conférence de presse en revenant notamment sur un dîner entre Messi et deux de ses cadres.

Entre Lionel Messi et le PSG, il semble que leur collaboration devrait prendre fin en même temps que l’expiration du contrat de l’Argentin en juin prochain. La destination la plus plausible à l’instant T serait le FC Barcelone là où il a passé 21 années de sa vie. Afin de parvenir à financièrement parlant boucler le retour de Messi, le Barça aurait pris la décision de rédiger un plan de viabilité économique à soumettre à la Liga pour contourner le plafond salarial instauré dans l’élite du football espagnol.

«Il y a des règles qui doivent être respectées»

Invité à s’exprimer sur une éventuelle aide de Javier Tebas, président de la Liga, lors de son passage en conférence de presse ce mardi, Xavi Hernandez n’a pas promis une telle éventualité. « C'est une question qui s'adresse au président de La Liga. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il y a des règles et je ne vois aucune aide. Il y a des règles qui doivent être respectées ». Mais l’entraîneur du FC Barcelone ne s’est pas arrêté à cette remarque concernant le feuilleton Messi.

«Le dîner entre Messi et mes joueurs ? Je suis allé aux desserts»