Retrouvailles avec Mbappé : La star du PSG qui a dit non !

C’est en 2021 qu’Achraf Hakimi a quitté l’Inter Milan pour rejoindre le PSG. Rapidement, que ce soit sur ou en dehors du terrain, le Marocain a noué une amitié très forte avec Kylian Mbappé. De quoi faire dire à certains que le latéral droit aurait pu suivre son pote quand ce dernier a signé au Real Madrid. Un scénario qui n’arrivera pas… Du moins pas tout de suite en tout cas.

Hakimi n’en a pas fini avec le PSG

Achraf Hakimi a donc paraphé un nouveau bail avec le PSG. « J'aime beaucoup le style de jeu du coach et il y a plein de choses qui me semble inachevés avec le Paris Saint-Germain. On a un groupe qui ressemble à une grande famille, on joue les uns pour les autres », avait-il expliqué après avoir signé.