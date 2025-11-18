Retour avec Deschamps : Benzema tease une fake news ?

Entre Karim Benzema et Didier Deschamps, l’histoire a été tumultueuse pendant le passage de DD sur le banc de l’équipe de France et s’est soldée par un départ surprise en pleine Coupe du monde du Qatar de Benzema. Alors que le sélectionneur des Bleus est pressenti pour reprendre les rênes d’Al-Ittihad, Benzema semble être prêt à l’éviter au vu de son invitation destinée à Florentino Pérez, président du Real Madrid.
Quel que soit le dénouement du parcours de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a récemment assuré à Téléfoot que sa décision était irrévocable. Après le Mondial, moment où son contrat avec la Fédération française de football expirera, le sélectionneur des Bleus quittera son poste après 14 ans d’exercice. Pour laisser la place à Zinedine Zidane ? « Zizou » semble être le candidat numéro un à l’instant T.
«Il y a des discussions aujourd'hui pour que Benzema prolonge avec Al-Ittihad»
Mais quel avenir pour Didier Deschamps ? Le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi a confié sur le plateau de L’Équipe du soir la semaine dernière qu’Al-Ittihad comptait faire de lui le successeur de Sergio Conceiçao. Si jamais cette éventualité venait à se confirmer, des retrouvailles avec Karim Benzema pourraient se confirmer puisque l’attaquant français serait en plein échange avec ses dirigeants pour rallonger son bail expirant en juin prochain. « C'est juin, mais il y a des discussions aujourd'hui pour que Benzema prolonge avec Al-Ittihad ».
«Si Florentino est toujours là, c'est possible»
Qu’en pense le principal intéressé ? Au cours d’une entrevue avec AS, Karim Benzema n’a pas été interrogé sur une hypothétique prolongation de contrat à Al-Ittihad. Il en cependant ouvert la porte à un potentiel retour au Real Madrid, en tant qu’agent libre ? « Revenir au Real Madrid, même maintenant ? Si Florentino est toujours là, c'est possible, c'est possible. Je lui en parle et c'est possible. Je suis madridista. Je le ressens au fond de moi. Madrid reste ma ville, je me sens madridista et madrilène. On verra bien ce qui se passera. S'il est là… ».