Retour avec Deschamps : Benzema tease une fake news ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Karim Benzema et Didier Deschamps, l’histoire a été tumultueuse pendant le passage de DD sur le banc de l’équipe de France et s’est soldée par un départ surprise en pleine Coupe du monde du Qatar de Benzema. Alors que le sélectionneur des Bleus est pressenti pour reprendre les rênes d’Al-Ittihad, Benzema semble être prêt à l’éviter au vu de son invitation destinée à Florentino Pérez, président du Real Madrid.

Quel que soit le dénouement du parcours de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a récemment assuré à Téléfoot que sa décision était irrévocable. Après le Mondial, moment où son contrat avec la Fédération française de football expirera, le sélectionneur des Bleus quittera son poste après 14 ans d’exercice. Pour laisser la place à Zinedine Zidane ? « Zizou » semble être le candidat numéro un à l’instant T.

«Il y a des discussions aujourd'hui pour que Benzema prolonge avec Al-Ittihad» Mais quel avenir pour Didier Deschamps ? Le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi a confié sur le plateau de L’Équipe du soir la semaine dernière qu’Al-Ittihad comptait faire de lui le successeur de Sergio Conceiçao. Si jamais cette éventualité venait à se confirmer, des retrouvailles avec Karim Benzema pourraient se confirmer puisque l’attaquant français serait en plein échange avec ses dirigeants pour rallonger son bail expirant en juin prochain. « C'est juin, mais il y a des discussions aujourd'hui pour que Benzema prolonge avec Al-Ittihad ».