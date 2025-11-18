Benzema tombe sur Mbappé, la sortie qui va faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Karim Benzema et le Real Madrid, cela a été une longue histoire d'amour qui s'est déroulée entre 2009 et 2023. Le gamin de Bron est entré dans le panthéon du mythique club merengue et a donc précédé Kylian Mbappé qui rêve à son tour de briller avec le maillot de la Casa Blanca sur la scène européenne. Décisif, Mbappé doit l'être encore plus et trouver des atomes crochus avec Vinicius Jr selon Benzema.

Kylian Mbappé a eu besoin de temps pour s'acclimater aux exigences du Real Madrid et à sa première expérience à l'étranger après n'avoir connu que l'AS Monaco et le PSG au fil de sa carrière. Dans la capitale espagnole, Mbappé est devenu Soulier d'or européen dès son premier exercice et souhaite cette saison enfin remporter des trophées majeurs avec le Real Madrid et pourquoi pas la Ligue des champions qui lui échappe depuis des années.

«Le Real Madrid a vraiment besoin de lui et il y a des matchs où il faut marquer, comme contre l’Atlético de Madrid, Liverpool» Quintuple vainqueur de la Ligue des champions et Ballon d'or 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema ne sait que trop bien ce que doit faire son compatriote pour réussir à la Casa Blanca. Pour AS, il n'y est pas allé par quatre chemins. « Il est bien meilleur. Marquer des buts n’est pas une nouveauté pour lui. Il le faisait déjà au PSG et il va marquer des buts au Real Madrid, beaucoup plus. Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon. Ce que nous attendons de Kylian, c’est que lorsqu’il en a un, il marque. Le Real Madrid est comme ça. Le Real Madrid a vraiment besoin de lui et il y a des matchs où il faut marquer, comme contre l’Atlético de Madrid, Liverpool… Ce sont des équipes qui se replient et il doit se montrer, travailler ces situations ».