Real Madrid : Un nouveau transfert à la Mbappé pour dégoûter le PSG ?

Cet été, le PSG a fait du recrutement d’un défenseur central droitier sa priorité. Le club de la capitale a plusieurs pistes, dont le joueur de Liverpool, Ibrahima Konaté. Problème, le Real Madrid serait également sur le dossier. Liverpool aurait d’ailleurs peur que le Français rejoigne librement la Casa Blanca l’été prochain, comme l’a fait Trent Alexander-Arnold avant lui.

Malgré une très belle saison, le PSG entend bien se renforcer lors du mercato. Luis Enrique et Luis Campos ont déjà planifié les secteurs à renforcer, avec en premier lieu la défense centrale. Le club de la capitale se cherche un axial droitier pour venir apporter un peu de concurrence à Marquinhos , qui est pour le moment le seul véritable spécialiste du poste.

Comme à son habitude, Luis Campos a plusieurs pistes pour le poste de central droit. Le dirigeant portugais serait d’ailleurs très proche d’arriver à un accord avec Bournemouth pour Illya Zabarnyi . Ce dernier sort de deux très bonnes saisons en Angleterre et il serait prêt à rejoindre le champion de France , puisqu’il aurait déjà donné son accord. Reste à en faire de même avec la formation de Premier League , qui demanderait entre 60 et 70M€ pour laisser partir son international ukrainien.

Liverpool s’inquiète pour Konaté

Mais outre Illya Zabarnyi, le PSG penserait également à Ibrahima Konaté, d’après les informations de Caught Offside. Problème, le club de la capitale n’est pas le seul sur le dossier, puisqu’Al-Hilal, le Bayern Munich et le Real Madrid sont également intéressés par le Français. D’ailleurs, Liverpool redouterait beaucoup la formation madrilène et craint que le défenseur puisse rejoindre la Casa Blanca librement à la fin de son contrat en juin 2026. Un stratagème semblable à ce qui s’était passé pour Kylian Mbappé, qui avait rejoint Madrid librement après la fin de son contrat à Paris. Plus récemment, c’est Trent Alexander-Arnold qui a rejoint la bande de Jude Bellingham, ce qui n’a rapporté aucun euro aux Reds.