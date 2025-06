Mercato : Le renseignement fatal pour l’OM ?

Roony Bardghji ne rejoindra probablement pas l’OM. L’ailier suédois de Copenhague, un temps ciblé par les dirigeants marseillais, a vu son nom disparaître des radars à cause d’une grave blessure survenue début mai. Un coup d’arrêt fatal pour l’OM dans ce dossier, alors que le FC Barcelone, lui, semble toujours prêt à passer à l’action.

Alors que le mercato de l’OM a déjà bien commencé, les dirigeants olympiens se sont renforcés au milieu de terrain et en défense en recrutant Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Le board de l’OM cherche maintenant à recruter en attaque et a pensé pour cela à l’ailier de Copenhague, Roony Bardghji.