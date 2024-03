Real Madrid : Un joueur «unique» va signer avant Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne va plus tarder à rejoindre le Real Madrid. La star de 25 ans quittera le PSG à l'issue de la saison puisque son contrat expire en juin prochain. En l'attendant, le club madrilène gérerait d'autres dossiers comme celui de Toni Kroos. D'ailleurs, l'international allemand ne devrait plus tarder à apposer sa signature sur son nouveau bail chez les Merengue.

Après avoir subi un échec cuisant en mai 2022, le Real Madrid aurait enfin doublé le PSG pour Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l’international français aurait déjà annoncé son départ aux dirigeants parisiens. Et Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club madrilène était en pole position pour obtenir sa signature.

Le Real Madrid gère d'autres dossiers en attendant Mbappé

Mais en attendant la réponse définitive de Kylian Mbappé, le Real Madrid gérerait d’autres dossiers sur le mercato. Los Blancos voudraient notamment garder Toni Kroos une saison supplémentaire, le contrat de l’Allemand expirant cet été. D’ailleurs, Florentino Pérez toucherait au but dans cette affaire.

La signature de Kroos est imminente