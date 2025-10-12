Real Madrid : Transfert à 0M€, une nouvelle guerre annoncée avec le PSG ?

Alexis Brunet

Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain au Bayern Munich, Dayot Upamecano semble pour le moment assez éloigné d’une prolongation en Allemagne. Cela n’a pas échappé au PSG, qui aimerait bien s’offrir un nouveau joueur de l’équipe de France. Problème, le Real Madrid se serait aussi positionné sur le dossier, dans l’espoir de faire venir le défenseur gratuitement.

Prochainement, Dayot Upamecano va devoir prendre une grande décision pour son avenir. En fin de contrat en juin 2026 au Bayern Munich, le défenseur central va donc devoir trancher s’il veut prolonger en Allemagne ou bien signer ailleurs. Le Français aura alors 27 ans et de nombreux prétendants, vu le niveau qu’il affiche en Bavière.

Le PSG est sur le dossier Formé à Valenciennes, Dayot Upamecano n’a jamais eu l’occasion d’évoluer en Ligue 1, mais cela pourrait changer à l’avenir. En effet, selon BILD, le PSG ferait partie des prétendants pour le défenseur central. Toujours très intéressé par les joueurs de l’équipe de France, le club de la capitale pourrait donc faire venir le natif d’Évreux, qui est très ami avec un certain Ousmane Dembélé.