Real Madrid : La presse espagnole annonce un transfert parfait !

Après une saison globalement décevante, le Real Madrid a prévu de miser sur le mercato pour se renforcer. Le club madrilène a déjà bouclé trois transferts, dont celui de Dean Huijsen. Le jeune défenseur central espagnol semble être un renfort idéal pour Xabi Alonso, qui le considère déjà comme un intouchable de son onze.

Huijsen fait déjà sensation au Real Madrid

De ce fait, le Real Madrid s’est déjà montré très actif sur le mercato. La Casa Blanca a notamment mis la main sur Dean Huijsen. Et comme le rapporte AS, le défenseur de 20 ans semble déjà s’être imposé dans le onze de Xabi Alonso. En seulement trois matchs, l’international espagnol est déjà considéré comme un intouchable par le coach de 43 ans. Dean Huijsen donne l’impression d’être au Real Madrid depuis toujours et d’être un renfort idéal.