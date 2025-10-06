Real Madrid : Il écrit l’histoire et file au PSG !

Alexis Brunet

À l’été 2019, le PSG avait décidé d’opérer un changement au poste de gardien de but. Gianluigi Buffon parti, le club de la capitale avait décidé de miser sur Keylor Navas. Un recrutement de choix pour Paris, car le portier avait écrit l’histoire avec le Real Madrid, en remportant notamment trois Ligue des champions de suite.

Avant Lucas Chevalier, le titulaire dans les buts du PSG se nommait Gianluigi Donnarumma. Mais avant que l’Italien débarque à Paris, c’est Keylor Navas qui occupait cette place. Au total, le Costaricien sera resté cinq ans chez le champion de France, avec notamment deux premières années de très bonne qualité.

Keylor Navas a écrit l’histoire avec le Real Madrid Avant de rejoindre le PSG, Keylor Navas a évolué pendant cinq saisons au Real Madrid. Le gardien de but en a profité pour remporter trois Ligues des champions de suite, une performance exceptionnelle. Interrogé par TUDN, l’ancien Madrilène est revenu sur cette période où il a écrit l’histoire, malgré le fait qu’il n’était pas franchement considéré à sa juste valeur dans la capitale espagnole. « Je n'ai jamais essayé de ne pas penser à ces choses-là, j'ai essayé de profiter, j'essaie toujours de me concentrer sur le positif et sur ce qui va vraiment faire du bien à moi et à ma famille. Si je m'étais mis à me sentir sous-estimé, à me plaindre, je n'aurais peut-être pas donné le meilleur de moi-même, parce que j'aurais pensé à d'autres choses qui échappaient à mon contrôle. Je me sentais fort, calme, et grâce à Dieu, nous avons pu entrer dans l'histoire... Et quelle histoire ! »