RC Lens : Haise lâche une nouvelle réponse pour son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, Franck Haise était sur le banc du RC Lens face à l’OM. Mais voilà que la saison prochaine, cela pourrait être l’inverse. En effet, l’entraîneur des Sang et Or est évoqué pour remplacer Jean-Louis Gasset à la tête du club phocéen. Une rumeur à laquelle n’échappe pas Franck Haise, répondant une nouvelle fois sur le sujet.

Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Sur la Canebière, on s’est d’ores et déjà mis en quête du successeur de Jean-Louis Gasset. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Pablo Longoria a pour priorité Paulo Fonseca (LOSC). Mais d’autres entraîneurs seraient suivis. Ainsi, le nom de Franck Haise (RC Lens) serait également coché à l’OM.

Mercato : «Un très bon joueur» va quitter l’OM ? https://t.co/b6IrVwmE9U pic.twitter.com/1p1PBFTqep — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Haise à l’OM ?

Alors que Franck Haise s’est récemment retrouvé en Une de L’Equipe à propos de cet intérêt de l’OM, il avait choisi de répondre avec humour à cette rumeur. « Vous avez bien vu, je suis en petit, tout au fond. Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo (Fonseca) plus au nord, il est plus grand sur la photo », avait-il lâché.

« Est-ce que l'ambiance m'a donné envie de venir à Marseille ? »