Rabiot - OM : Un club de Ligue 1 prêt à boucler son transfert ?

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, qui a décidé de le placer sur la liste des transferts. Un retour en arrière semble être impossible et désormais, tout le monde se demande quelle solution pourra être trouvée en cette fin de mercato estival.

L’histoire semblait si belle. Revenu en Ligue 1 après un passage à la Juventus en Serie A, Adrien Rabiot s’est rapidement affirmé comme l’un des tauliers de l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais tout a basculé ces derniers jours, puisque le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts par l’OM et un retour en arrière semble être impossible.

« On est victime d'une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football » Les deux parties se renvoient la faute depuis l’annonce officielle de la décision de le mettre sur le marché, ce qui a poussé le président de l’OM à prendre la parole ce mercredi. « Vous pensez que moi, président de l'Olympique de Marseille, je suis content d'arriver à ce type de situation avec l'un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j'ai présenté comme un exemple ? » a déclaré Pablo Longoria, auprès de l’AFP. « Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d'une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football ».