Rabiot - OM : Un club de Ligue 1 prêt à boucler son transfert ?

Moins d’un an après son arrivée, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, qui a décidé de le placer sur la liste des transferts. Un retour en arrière semble être impossible et désormais, tout le monde se demande quelle solution pourra être trouvée en cette fin de mercato estival.
L’histoire semblait si belle. Revenu en Ligue 1 après un passage à la Juventus en Serie A, Adrien Rabiot s’est rapidement affirmé comme l’un des tauliers de l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais tout a basculé ces derniers jours, puisque le milieu de terrain a été placé sur la liste des transferts par l’OM et un retour en arrière semble être impossible.
« On est victime d'une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football »
Les deux parties se renvoient la faute depuis l’annonce officielle de la décision de le mettre sur le marché, ce qui a poussé le président de l’OM à prendre la parole ce mercredi. « Vous pensez que moi, président de l'Olympique de Marseille, je suis content d'arriver à ce type de situation avec l'un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j'ai présenté comme un exemple ? » a déclaré Pablo Longoria, auprès de l’AFP. « Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d'une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football ».
Rabiot pourrait rebondir à Monaco
Quoi qu’il en soit, les deux parties doivent désormais trouver une solution, avec l’OM qui serait d’ailleurs prêt à envoyer Adrien Rabiot en tribunes pour le reste de la saison. Récemment, son entourage a évoqué des options en Espagne, en Angleterre ou encore en Italie, avec un possible retour à la Juventus ou encore des retrouvailles avec Massimiliano Allegri à l’AC Milan. La Gazzetta dello Sort nous apprend toutefois ce mercredi que le milieu de terrain pourrait bien poursuivre sa carrière en Ligue 1, puisque l’AS Monaco songerait sérieusement à tenter sa chance. Dans La Principauté, il pourrait notamment retrouver une vieille connaissance avec Paul Pogba.