Rabiot : Le «coup énorme» annoncé à l’OM après son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Bertrand Latour, l’OM, en s’attachant les services de Benjamin Pavard, a fait encore mieux qu’en recrutant Adrien Rabiot l’année dernière. Le journaliste de Canal+ estime que l’arrivée en provenance de l’Inter Milan du défenseur âgé de 29 ans est un « coup énorme » réalisé par le club marseillais.

Tard lundi soir, dernier jour du mercato, l’OM a officialisé l’arrivée de Benjamin Pavard. Deux ans après avoir rejoint l’Inter Milan en provenance du Bayern Munich, l’international français (55 sélections) a été prêté à Marseille, avec une option d’achat estimée à 16M€. Un « coup énorme » pour le journaliste Bertrand Latour, encore supérieur à l’arrivée d’Adrien Rabiot l’année dernière.

« C’est un coup encore supérieur à celui de l’été dernier qui était de faire venir Rabiot » « Pour moi, c’est un coup encore supérieur à celui de l’été dernier qui était de faire venir Rabiot. Parce que là, vous faites arriver à l’OM un joueur qui était titulaire en finale de la Ligue des champions la saison dernière contre le Paris Saint-Germain, qui était toujours titulaire à l’Inter Milan quand il était disponible », a déclaré Bertrand Latour dans le Late Football Club sur Canal+.