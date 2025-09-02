Rabiot : Le «coup énorme» annoncé à l’OM après son départ !

Pour Bertrand Latour, l’OM, en s’attachant les services de Benjamin Pavard, a fait encore mieux qu’en recrutant Adrien Rabiot l’année dernière. Le journaliste de Canal+ estime que l’arrivée en provenance de l’Inter Milan du défenseur âgé de 29 ans est un « coup énorme » réalisé par le club marseillais.
Tard lundi soir, dernier jour du mercato, l’OM a officialisé l’arrivée de Benjamin Pavard. Deux ans après avoir rejoint l’Inter Milan en provenance du Bayern Munich, l’international français (55 sélections) a été prêté à Marseille, avec une option d’achat estimée à 16M€. Un « coup énorme » pour le journaliste Bertrand Latour, encore supérieur à l’arrivée d’Adrien Rabiot l’année dernière.
« C’est un coup encore supérieur à celui de l’été dernier qui était de faire venir Rabiot »
« Pour moi, c’est un coup encore supérieur à celui de l’été dernier qui était de faire venir Rabiot. Parce que là, vous faites arriver à l’OM un joueur qui était titulaire en finale de la Ligue des champions la saison dernière contre le Paris Saint-Germain, qui était toujours titulaire à l’Inter Milan quand il était disponible », a déclaré Bertrand Latour dans le Late Football Club sur Canal+.
« C’est un coup énorme que réalise l’OM en faisant venir Pavard »
« Il n’avait pas joué depuis un mois et demi et moi, je me souviens d’être allé le voir à Milan quatre jours avant en lui disant : “ça va jouer, ça va pas jouer ?” Parce que précisément il était blessé et en n’étant pas à 100%, il débute la finale de la Ligue des champions », a ajouté Bertrand Latour. « C'est-à-dire que vous prenez un joueur qui était titulaire à l’Inter Milan qui signe à l’Olympique de Marseille. Qui est en équipe de France, pas toujours parce qu’en ce moment il n’est pas dans les petits papiers de Didier Deschamps, mais qui a un certain nombre de sélections. Pour moi, c’est un coup énorme que réalise l’OM en faisant venir Pavard, qui en plus ne vient pas à l’OM par dépit, mais par une envie profonde. »