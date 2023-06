Qui sera le prochain entraîneur de l'OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une saison et puis s'en va pour Igor Tudor. Malgré une qualification pour les barrages de la Ligue des champions, le technicien croate a pris la décision de quitter son poste d'entraîneur. Depuis plusieurs jours, Pablo Longoria s'active pour dénicher son remplaçant. Marcelo Gallardo serait le mieux placé, mais d'autres techniciens seraient toujours en course.

Bis repetita pour Pablo Longoria. A l'instar de l'année dernière, le président de l'OM doit trouver un nouvel entraîneur sur le marché. Après Jorge Sampaoli, c'est au tour d'Igor Tudor de claquer la porte après une seule saison, clôturée à la troisième place du championnat. Présent en conférence de presse ces derniers jours, le dirigeant espagnol a dressé le portrait robot du prochain entraîneur de l'OM.

Longoria se prononce sur le prochain entraîneur

« Il y a des contacts avec des coachs (...) On doit faire du stade Vélodrome une force, et pas une faiblesse. On doit jouer d'une façon qui plaît à notre public, un public passionné. Il y a besoin d'avoir un jeu offensif, qui met de la vitesse. Un peu de piment dans la façon de jouer au niveau offensif. [...] C'est un plus de parler français. Je ne vais pas plus accepter le fait d'avoir un coach qui ne parle pas français à la fin de la saison » a lâché le président de l'OM.

Gallardo en pole, le rêve est permis pour Zidane