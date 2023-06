L’OM tremble pour sa star, le prochain entraîneur passe à l’action

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé avec l’OM. Dans le même temps, les dirigeants marseillais sont à la recherche du remplaçant d’Igor Tudor. En ce sens, le nom de Marcelo Gallardo a notamment été évoqué afin de lui succéder. Ce dernier essayerait d’ailleurs de convaincre le Chilien de rester à Marseille.

Arrivé l’été dernier, Alexis Sanchez a mis tout le monde d’accord pour sa première saison à l’OM. Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues, l’international chilien a convaincu les dirigeants marseillais de le conserver. Comme l’a confié Pablo Longoria lundi en conférence de presse, l’OM a fait une proposition à Alexis Sanchez avec un salaire supérieure à celui qu’il percevait cette saison. « Avec Alexis Sanchez, on est à l'écoute, les discussions ont commencé de façon positive. On est maintenant dans une conversation. C'est ce qu'on s'était dit. On lui a proposé un meilleur salaire que ce qu'il avait cette saison », a-t-il déclaré.

Qui pour remplacer Tudor sur le banc de l’OM ?

Dans le même temps, l’OM est également à la recherche de son nouvel entraîneur. Malgré un contrat qui allait jusqu’en juin 2024, Igor Tudor a décidé de ne pas poursuivre son aventure marseillaise. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours. D’après les informations de Foot Mercato , Marcelo Gallardo serait le favori de Pablo Longoria, tandis que son bras droit, Javier Ribalta, apprécierait beaucoup Fabio Grosso.

Le vestiaire de l’OM réclame la tête de Tudor, les révélations de Payet https://t.co/jjsBiDImR4 pic.twitter.com/g0Y5JSelCl — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Gallardo essayerait de convaincre Sanchez de rester