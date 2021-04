Foot - Mercato

Qui est Ismaël Doukouré, ce prodige de Ligue 2 que toute l’Europe s’arrache ?

Publié le 19 avril 2021 à 17h50 par La rédaction

Une fois de plus, la France est en train de sortir une pépite au poste de défenseur central. A seulement 17 ans, Ismaël Doukouré s’est imposé en Ligue 2 à Valenciennes et suscite l’intérêt de nombreux clubs étrangers.

Comme la France sait si bien le faire depuis des décennies, elle sort des jeunes joueurs au potentiel monstre. A tous les postes, on a toujours été gâté par les talents. Et ces dernières années, il y a une position sur le terrain qui sort du lot : la défense centrale. Avec des joueurs comme Jules Koundé, Wesley Fofana, Dayot Upamecano, Boubacar Kamara et les autres, la relève est assurée. Le petit dernier n’a que 17 ans et joue en Ligue 2 à Valenciennes. Comme ses aînés, Ismaël Doukouré crève l’écran. Né en 2003, il s’est déjà imposé au sein du club nordiste et attire les sirènes des grands clubs étrangers. La Roma, la Juventus Turin, l’Atalanta, Benfica et même le FC Barcelone ont déjà approché l’entourage du gamin né à Lille. Comme révélé par le10sport.com, plusieurs clubs français ont également commencé à bouger : Bordeaux, Saint-Etienne, Reims et Montpellier.

« Comme Dayot, il a une mentalité de travail »