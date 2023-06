Qui doit choisir le PSG pour remplacer Galtier ?

La rédaction

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier sait déjà qu'il ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine. Pour pallier le départ de son entraineur, le club de la capitale aurait aimé boucler la signature de Julian Nagelsmann. Toutefois, cette piste aurait pris du plomb dans l'aile. Selon vous, sur qui le PSG doit-il se rabattre ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier a rencontré Luis Campos à la fin de la saison. Alors que son entraineur est apparu fatigué et marqué par sa première année au PSG, le conseiller football parisien lui a annoncé qu'il n'allait pas poursuivre l'aventure à la reprise. Mais alors que Christophe Galtier est engagé jusqu'au 30 juin 2024, le club de la capitale doit trouver un accord avec lui pour sa résiliation. Ainsi, le départ du coach français n'a pas encore été officialisé par le PSG.

Rien ne va plus entre le PSG et Nagelsmann

Pour combler le vide que va laisser Christophe Galtier à Paris la saison prochaine, la direction du PSG aurait identifié plusieurs profils. En effet, les noms de Julian Nagelsmann (Bayern), Thiago Motta (Bologne), Zinedine Zidane, Xabi Alonso (Bayer) et de Luis Enrique sont liés à l'écurie parisienne ces dernières semaines. D'ailleurs, le technicien allemand semblait parti pour prendre la succession de Christophe Galtier. Mais à en croire les dernières informations de L'Equipe , l'affaire aurait capoté entre le PSG et Julian Nagelsmann, qui a été remplacé par Thomas Tuchel sur le banc bavarois, mais qui a toujours trois années de contrat à Munich.

Allegri s'est proposé au PSG

Alors que le PSG doit oublier Julian Nagelsmann, deux noms reviennent en force ces dernières heures à Paris : Luis Enrique et Thiago Motta. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait également de nouveaux profils en tête pour assurer la succession de Christophe Galtier, notamment Sergio Conceicao (FC Porto), Marcelo Gallardo, qui est d'ailleurs proche de l'OM, et Mikel Arteta (Arsenal). De surcroit, Massimiliano Allegri (Juventus) aurait proposé ses services au PSG à plusieurs reprises d'après Daniel Riolo, et ce, par l'intermédiaire de ses agents.



