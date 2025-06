Quatre transferts surprises offerts à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, les pistes affluent du côté de l'OM et plusieurs d'entre elles mènent au Pays-Bas. Après avoir recruté Geronimo Rulli à l'Ajax, le club phocéen souhaite encore se renforcer en Eredivisie. Une excellente idée pour Johann Crochet qui propose plusieurs joueurs intéressants pour les Phocéens.

Bien décidé à se renforcer cet été, l'OM semble avoir l'intention de scruter le championnat des Pays-Bas. Pour remplacer Luis Henrique, les Marseillais s'intéresseraient ainsi à Igor Paixao (Feyenoord) ainsi qu'aux deux ailiers du PSV Eindhoven Noa Lang et Ivan Perisic. Un choix validé par Johann Crochet, spécialiste de l'Eredivisie pour RMC, qui glisse même d'autres idées à la direction de l'OM.

L'Eredivisie nouveau terrain de chasse de l'OM « Il y a Ruben van Bommel, le fils de Mark van Bommel, qui joue à Alkmaar. Tu as aussi le petit arrière gauche norvégien David Moller Wolfe, qui est aussi à l’AZ Alkmaar où il y a aussi Wouter Goes, un défenseur central qui a 20 ans, et s’il gomme un peu ses excès d’attitude, on va dire ça comme ça, il peut devenir un joueur très intéressant », confie-t-il au Phocéen, avant de citer un autre joueur.