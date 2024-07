PSG : Xavi Simons vend la mèche sur Instagram pour son prochain club !

La rédaction

Parmi les nombreux dossiers que les dirigeants du PSG ont sur les bras cet été, figure celui de Xavi Simons. Bien qu'il soit contractuellement lié aux Franciliens, le Néerlandais s’est retrouvé prêté au RB Leipzig cette saison. Si beaucoup aimeraient voir le joueur de 21 ans porter la tunique rouge et bleue l’an prochain, celui-ci vient de lâcher un indice qui ne va pas dans ce sens.

C’est une situation assez particulière que connaît le PSG vis-à-vis de Xavi Simons. Après avoir racheté le joueur à l’été 2023 (les Franciliens l’avaient laissé filer libre au PSV Eindhoven un an auparavant), les pensionnaires du Parc des Princes ont permis au Néerlandais de partir en prêt au RB Leipzig cette saison. Auteur d’un exercice de haute volée, le droitier est fortement désiré dans la capitale. Mais le joueur formé au FC Barcelone a lâché un indice majeur concernant sa prochaine écurie, qui pourrait bien être le Bayern Munich.

🤔 Xavi Simons a liké une story dans laquelle il apparaît avec le maillot du Bayern Munich.



Ça fait beaucoup là non ?



📸 @21Slixx pic.twitter.com/10yHdvgOHw — Media Parisien (@MediaParisien) July 20, 2024

L’étrange like de Xavi Simons sur Instagram

Capture d’écran à l’appui, des internautes ont remarqué un like révélateur de Xavi Simons. Celui qui a marqué 1 but et distribué 3 passes décisives avec les Pays-Bas durant l’Euro a tout simplement liké la story Instagram de la page Trust The Process, dans laquelle il apparaît vêtu d’un maillot du Bayern Munich.

Un énorme chèque en prévision pour le PSG ?

Si un départ de Xavi Simons serait probablement une mauvaise nouvelle pour le PSG sur le plan sportif, la vente du Néerlandais rapporterait une sacrée somme aux pensionnaires du Parc des Princes. Jeune et auteur de performances XXL, le milieu de terrain est déjà évalué à 80M€ par Transfermarkt, du haut de ses 21 ans.