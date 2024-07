Mercato : Le plan fou du PSG pour récupérer 90M€

Alexis Brunet

Depuis des semaines, l’avenir de Xavi Simons fait beaucoup parler. Le Néerlandais ne souhaiterait pas revenir à Paris et il est donc à la recherche d’un nouveau club. Le PSG serait ouvert à un départ du milieu offensif, mais sous la forme d’un prêt. En effet, cela lui permettrait de ne pas verser d’argent au PSV Eindhoven et de possiblement toucher 90M€ à l’été 2025.

La saison dernière, Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig par le PSG. Le Néerlandais a brillé et il s’est imposé comme un cadre de l’équipe allemande et comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Toutefois, le prêt du milieu offensif touche à son terme et il doit normalement faire son retour à Paris.

Le PSG veut un prêt pour Xavi Simons

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Enrique compte sur Xavi Simons la saison prochaine. Mais le Néerlandais ne souhaiterait pas revenir au PSG, persuadé que le club de la capitale ne pourra pas lui offrir un rôle important. Les dirigeants parisiens ont pris acte de cette décision et, d’après le journaliste de Sky Sport Allemagne Florian Plettenberg, ils seraient ouverts à un nouveau prêt pour Simons. L’idée est de ne pas vendre l’ancien joueur du FC Barcelone cet été, car sinon le PSG devra verser un certain pourcentage du prix du transfert au PSV Eindhoven, en vertu d’un accord négocié lors du rachat du Hollandais en 2023.

Simons pourrait être vendu pour 90M€ en 2025

Dernièrement, le Bayern Munich a été identifié comme le club le plus intéressé par Xavi Simons. L’Équipe annonçait même que, selon certaines sources, le club allemand aurait proposé au PSG un prêt avec obligation d’achat de 90M€. Une très grosse proposition qui pourrait donc faire les affaires du champion de France. Si une telle opération se confirme, les dirigeants parisiens devraient par la suite accentuer leurs efforts pour mettre la main sur le joueur du Stade Rennais, Désiré Doué.