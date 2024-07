Mercato : Un transfert provoque la zizanie à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mason Greenwood est arrivé à Marseille accompagné de ses polémiques dont il n'arrive pas à se défaire. Accusé en 2022 de violences physiques et sexuelles par sa compagne, l'ailier anglais est loin de faire l'unanimité, au sein même de l'OM. Son cas divise en interne, malgré le discours de Pablo Longoria devant la presse ce vendredi.

Sur le plan sportif, l’OM a réalisé l’un des transferts les plus marquants de l’ère Frank McCourt. Considéré comme le plus grand espoir de sa génération, Mason Greenwood s’est engagé avec le club marseillais et a été présenté à la presse ce mardi. Mais sa carte de visite est entachée d’une affaire qui a failli mettre un terme à sa carrière. Il y a deux ans, sa femme l’avait accusé de violences physiques et sexuelles, et avait posté des clichés d’elle, le visage ensanglanté. Depuis, elle a retiré sa plainte, mais la polémique est grande autour de sa venue.

Longoria assume le recrutement de Greenwood

Durant la présentation de Greenwood, Pablo Longoria a tenté d’éteindre l’incendie. « Je suis le premier à comprendre que le transfert suscite beaucoup de questions, d'interrogations. Je respecte les opinions de chacun, mais je ne suis pas là pour les polémiques. On parle du passé. Pour en parler, il faut comprendre que c'est une situation complexe et ancienne (sic). Il s'est expliqué. Personnellement, j'ai pris le temps nécessaire pour parler avec toutes les parties. J'ai une implication personnelle. Je peux vous assurer que le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Il a été exemplaire la saison dernière à Madrid. J'assure personnellement qu'il a toutes les valeurs qu'on veut développer à l'intérieur du club, comme tous les autres joueurs qui resteront et ceux qui arriveront » a confié le président de l’OM.

Le cas Greenwood divise

Mais ils sont nombreux à ne pas adhérer à ce discours. Selon les informations de La Provence, de nombreux employés se plaignent de l’arrivée de Mason Greenwood. Le maire de la ville, mais aussi plusieurs associations féministes ont déjà annoncé qu’ils ne cautionnent pas le transfert de l’ailier anglais. Reste à connaître l’accueil qui lui sera réservé au Vélodrome.