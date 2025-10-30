PSG - Vinicius Jr : La signature surprise !

Selon la presse catalane, Vinicius Jr aurait des envies d’ailleurs et sa destination privilégiée en cas de départ serait le PSG. L’international brésilien entretient une relation compliquée avec son entraîneur, Xabi Alonso, et si cela pourrait être perçu comme un motif pour partir, le Real Madrid n’aurait pas changé d’avis et souhaiterait toujours le prolonger.
Alors qu’il sort peut-être de sa meilleure semaine depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, avec ces victoires contre le Juventus (1-0) et le FC Barcelone (2-1), Xabi Alonso doit pourtant gérer sa première crise. La faute à Vinicius Jr, fou de rage dimanche quand son entraîneur a décidé de le faire sortir à 20 minutes de la fin du Clasico.
Vinicius Jr, une préférence pour le PSG ?
De quoi relancer un peu plus l’avenir de l’international brésilien (43 sélections), dont le contrat court jusqu’en juin 2027 et les négociations dans l’optique d’une prolongation sont à l’arrêt. Selon Sport, Vinicius Jr voudrait quitter le Real Madrid l’été prochain et aurait une préférence : un transfert au PSG.
Le Real Madrid veut toujours le prolonger
D’après les informations de la Cadena SER, les relations entre l’attaquant âgé de 25 ans et son entraîneur sont loin d’être au beau fixe et même inexistantes. Pourtant, le Real Madrid n’aurait pas changé son fusil d'épaule. L’intention de la Casa Blanca serait toujours de conserver Vinicius Jr et de prolonger son contrat, malgré ses problèmes avec Xabi Alonso.