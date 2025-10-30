PSG - Vinicius Jr : La signature surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon la presse catalane, Vinicius Jr aurait des envies d’ailleurs et sa destination privilégiée en cas de départ serait le PSG. L’international brésilien entretient une relation compliquée avec son entraîneur, Xabi Alonso, et si cela pourrait être perçu comme un motif pour partir, le Real Madrid n’aurait pas changé d’avis et souhaiterait toujours le prolonger.

Alors qu’il sort peut-être de sa meilleure semaine depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, avec ces victoires contre le Juventus (1-0) et le FC Barcelone (2-1), Xabi Alonso doit pourtant gérer sa première crise. La faute à Vinicius Jr, fou de rage dimanche quand son entraîneur a décidé de le faire sortir à 20 minutes de la fin du Clasico.

Vinicius Jr, une préférence pour le PSG ? De quoi relancer un peu plus l’avenir de l’international brésilien (43 sélections), dont le contrat court jusqu’en juin 2027 et les négociations dans l’optique d’une prolongation sont à l’arrêt. Selon Sport, Vinicius Jr voudrait quitter le Real Madrid l’été prochain et aurait une préférence : un transfert au PSG.