PSG - Une star vient de signer avec un gros salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais considéré comme l'une des stars du PSG à part entière alors qu'il a effectué une saison 2024-2025 stratosphérique, et notamment dans le parcours victorieux en Ligue des Champions, Willian Pacho vient de signer sa prolongation de contrat en coulisses. Avec une belle revalorisation salariale au passage pour le robuste défenseur du PSG.

Recruté par le PSG pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort à l'été 2024, Willian Pacho (24 ans) avait tout à prouver en débarquant à l'époque au Parc des Princes étant donné qu'il était assez méconnu du grand public. Mais l'international équatorien a très rapidement prouvé sa valeur et sa solidité au fil des matchs, au point de devenir un élément incontournable de Luis Enrique dans la charnière centrale au PSG. Et Pacho a donc été récompensé...

Prolongation signée au PSG ! Le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins a révélé dans le podcast After Paris que Willian Pacho avait définitivement fixé son avenir au PSG en signant une prolongation de contrat, qui ne sera pas officialisée dans l'immédiat : « Il a prolongé mais ça ne sera pas annoncé maintenant. Le PSG a pour habitude d'attendre un peu, d'avoir trois ou quatre prolongations de contrat pour les annoncer de manière groupée », précise le journaliste.