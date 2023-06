PSG : Une star va claquer la porte à cause d’un bras de fer

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par la présence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas avait donc été prêté par le PSG l’hiver dernier. Le gardien costaricien s’apprête à revenir au Parc des Princes, mais il semblerait que la hiérarchie n’ait pas changé dans l’esprit des dirigeants parisiens, et Navas devrait donc logiquement claquer la porte.

Interrogé au micro de Canal + en avril dernier, Keylor Navas s’était confié en longueur sur son choix de quitter le PSG durant le mercato de janvier pour rejoindre Nottingham Forrest, sous la forme d’un prêt sans option d’achat : « La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas. Je voulais sentir que l’équipe voulait de moi. (…) Je me sentais toujours en bonne condition pour jouer. Quand j’étais à Paris, personne ne pouvait dire que je posais des problèmes, que je ne m’entrainais pas ou que je ne travaillais pas bien. Au contraire, je voulais aider, je voulais m’entraîner encore plus et démontrer que je voulais jouer. Mais malheureusement je n’en ai pas eu l’opportunité », indiquait Navas. Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Navas-Donnarumma, le PSG a tranché

Vendredi, Le Parisien a consacré un dossier au futur de Keylor Navas, qui a encore un an de contrat au PSG et va donc revenir de prêt cet été. Selon le quotidien, la situation serait inchangée en interne, Gianluigi Donnarumma conservant son statut de numéro 1 aux yeux des dirigeants du PSG. Un choix qui devrait donc inexorablement inciter Navas à claquer la porte du Parc des Princes.

« On verra »