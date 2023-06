L’OM boucle un énorme transfert, il ne digère pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté au prix fort par l’OM lors du dernier mercato hivernal, Vitinha peine encore à trouver ses marques au sein du club phocéen. Et cet investissement semble déjà beaucoup inquiéter Eric Di Meco, puisque l’ancien latéral gauche emblématique de l’OM s’interroge sur le véritable niveau du buteur portugais.

En janvier dernier, l’OM n’avait pas hésité à battre son record historique de dépense sur le mercato pour attirer Vitinha en provenance du Sporting Braga. Montant de l’opération : 32,5M€, et un transfert plein d’espoir pour les supporters marseillais. Sauf que six mois plus tard, le bilan est pour le moins mitigé, puisque Vitinha n’a inscrit que 2 buts en 14 matchs de Ligue 1 avec l’OM.

« Je ne lui trouve pas une qualité »

Et sur les ondes de RMC Sport , Eric Di Meco n’a pas caché ses inquiétudes sur le cas Vitinha à l’OM : « Sur ce que j’ai vu à l’OM, je ne lui trouve pas une qualité. Le gamin est parti de chez lui, on nous explique que c’est un peu compliqué parce qu’il y a des mecs qui ont du mal à partir de leur pays. C’est pour ça qu’il ne faut pas tirer d’enseignements définitifs. Sauf que même en cinq bouts de matchs, tu vois des trucs normalement… », indique l’ancien joueur de l’OM.

« Il va traîner son transfert »