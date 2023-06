PSG : Une star quitte le navire à cause de Luis Enrique

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, sauf retournement de situation de dernière minute, Luis Enrique devrait être nommé entraîneur du PSG. Il faut d'abord finaliser la sortie de Christophe Galtier, mais cela est presque ficelé. Pour beaucoup de supporters parisiens, la venue de l'Espagnol est vue comme une très bonne chose, car ils en avaient assez de l'ancien tacticien stéphanois. Mais pour Sergio Ramos, l'arrivée de Luis Enrique n'est pas une bonne nouvelle, cela l'a même poussé à quitter le club.

La saison du PSG a quelque peu été agitée et compliquée. Le club de la capitale n'a pas montré un visage ultra-dominateur en Ligue 1, et en Ligue des Champions, il s'est encore fait sortir en huitième de finale. Pour beaucoup, le responsable de cette mauvaise passe, c'est Christophe Galtier. Le coach arrivé de l'OGC Nice l'été dernier n'a pas prouvé complètement qu'il avait les épaules pour le job. Si bien qu'il va quitter Paris dans les prochains jours, alors qu'il lui restait un an de contrat.

Luis Enrique arrive à Paris

Pour remplacer Galtier, le PSG a d'abord rêvé de Zinédine Zidane. Mais malheureusement pour le Qatar, l'ancien joueur du Real Madrid a décliné la proposition. Après c'est Julian Nagelsmann qui a été très proche d'enfiler le costume, mais alors que tout semblait bon, le deal a capoté. Ce qui fait qu'aujourd'hui sauf catastrophe, c'est Luis Enrique qui devrait débarquer dans la capitale. L'Espagnol va s'engager dans les prochains jours pour deux années de contrat, plus une en option.

Ramos aurait quitté le PSG à cause de Luis Enrique