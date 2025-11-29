PSG - Une star prend la porte : C'est validé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a, le temps d'une saison, pu compter Vitinha et Marco Verratti en ses rangs. Et ce, jusqu'au départ pour le Qatar du dernier cité à l'été 2023. Deux années sont passées et une évidence frappe désormais Christophe Dugarry au sujet de la décision de Luis Enrique de se séparer de Verratti.

Entre Marco Verratti et le PSG, l'amour n'a pas duré trois ans... mais onze ! En effet, pendant plus d'une décennie, Le Petit Hibou a défendu les couleurs rouge et bleu à Porte d'Auteuil. Néanmoins, il n'a jamais réussi à offrir ce que Vitinha a fait en l'espace de trois saisons aux supporters du Paris Saint-Germain : la Ligue des champions.

«Pendant des années, j’ai entendu que Verratti était un phénomène» Auteur d'un triplé mercredi contre Tottenham à l'occasion de la 5ème journée de saison régulière de Ligue 1, Vitinha a définitivement convaincu Christophe Dugarry qui a mis un terme au sujet avec Marco Verratti. « Vitinha ? Aujourd’hui, tu comprends mieux pourquoi Luis Enrique a voulu se séparer de Verratti. Pendant des années, j’ai entendu que Verratti était un phénomène, un joueur incroyable ».