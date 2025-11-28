Départ du PSG : Le «choc» annoncé pour cette star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Interrogée dans les colonnes du Parisien, Carol Cabrino, la femme de Marquinhos, se livre sur un éventuel départ du PSG dans les années à venir. Alors que le contrat du défenseur brésilien court jusqu'en 2028, elle ne s'imagine pas un changement de club dans l'immédiat, et appréhende déjà le choc le jour où Marquinhos lui annoncera qu'il faudra quitter le PSG pour un autre challenge.

« Si Marqui dit que ce n’est pas une bonne chose de rester... » « On n’est pas habitués à changer de club. Je sais que ça fait partie du foot. Beaucoup de joueurs sont partis, d’autres sont arrivés et nous, on est restés. Il faut choisir ce qu’il y a de mieux pour le joueur. Si Marqui dit un jour que ce n’est pas une bonne chose de rester, alors on changera », indique Carol Cabrino.