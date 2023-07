PSG : Une star dynamite le mercato, il vide son sac

Thomas Bourseau

La situation contractuelle d’Harry Kane fait couler beaucoup d’encre dans la presse et pourrait s’avérer être plus délicate que prévu au vu de la position du président de Tottenham Daniel Levy. Le coach des Spurs a fait passer un message clair en conférence de presse au PSG et à tous les courtisans de Kane.

Harry Kane anime grandement la fenêtre estivale des transferts. Courtisan de longue date, Manchester United se heurterait à la politique stricte de Daniel Levy : ne pas renforcer un concurrent direct en Premier League. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Kane ne sera pas cédé à United par le président des Spurs . D’ailleurs, à l’instant T, Levy refuserait catégoriquement de vendre Harry Kane, que ce soit au Bayern Munich qui a déjà dégainé une offre en mettant publiquement la pression sur Tottenham pour son transfert.

«Je ne suis pas tranquille à ce sujet»

Désireux de recruter un attaquant de classe mondiale, le PSG serait sur les rangs, son entraîneur Luis Enrique appréciant le profil de l’international anglais. Le FC Barcelone garderait un œil sur la situation selon The Athletic . Néanmoins, à Tottenham, c’est le flou qui règne concernant le feuilleton Harry Kane comme le coach du club londonien Ange Postecoglou l’a confié en conférence de presse ces dernières heures. « Il faut dire que je ne suis pas tranquille à ce sujet. Je veux dire qu'il est un élément très important de ce club de football, pas seulement de l'équipe, mais du club de football. C'est un personnage très important. (…) Pour toutes les personnes concernées, nous ne voulons pas que cela dure trop longtemps. Je ne pense pas que ce soit bon pour qui que ce soit. Je ne pense pas que ce soit bon pour Harry, je ne pense pas que ce soit bon pour le club, parce qu'aussi concentrés que nous soyons, nous finissons par nous répéter en cours de route ».

