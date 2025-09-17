Mis à la porte par le PSG, sous l’impulsion de Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui préférant s’appuyer sur la recrue Lucas Chevalier désormais, Gianluigi Donnarumma a rebondi à Manchester City à un an de la fin de son contrat et a donc coûté 30M€ aux Skyblues. Un coup idéal pour le club anglais d’après le point de vue d’Haaland qui annonce un joueur « extraordinaire ».
L’amour n’aura duré que deux ans entre Luis Enrique et Gianluigi Donnarumma. Certes, le coach du PSG a toujours collecté tous les trophées nationaux avec « Gigio » dans les buts, y compris la Ligue des champions la saison passée. Néanmoins, comme l’entraîneur espagnol l’a lui-même reconnu à la mi-août, il avait décidé d’emprunter une autre voie au poste de gardien. Lucas Chevalier était donc préféré à la star italienne partie pour 30M€ à Manchester City.
«Un début fantastique pour lui»
Dimanche dernier, Gianluigi Donnarumma était lancé dans le grand bain avec le derby mancunien face à Manchester United à l’Etihad Stadium. Avec notamment une grosse parade sur une tentative de Bryan Mbeumo, la recrue des Skyblues est parvenue à conserver sa cage inviolée avec une victoire des siens sur le score de 3 buts à 0. De par son doublé, Erling Braut Haaland a été élu homme du match, mais n’a pas manqué de chanter les louanges de Donnarumma aux médias de Manchester City. « N'oubliez pas Gianluigi Donnarumma en défense - il est facile de ne pas parler de lui parce que tous les autres ont si bien joué. Mais lui aussi a fait un match incroyable et n'a encaissé aucun but. Un début fantastique pour lui ».
«Il va jouer un rôle extrêmement important pour nous»
Par la suite, Erling Haaland a partager sa joie de pouvoir compter sur un gardien de but de cette envergure, tout bonnement « extraordinaire » à ses yeux. « Il est probablement l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe - il a commencé à jouer à l'âge de 16 ans. C'est un gardien extraordinaire, nous l'avons vu, mais nous le savions déjà. Il va jouer un rôle extrêmement important pour nous ». Les termes ont été énoncés par le serial buteur de Manchester City. Reste à savoir si la prédiction d’Haaland se réalisera au sujet de Donnarumma.