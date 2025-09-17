Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mis à la porte par le PSG, sous l’impulsion de Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui préférant s’appuyer sur la recrue Lucas Chevalier désormais, Gianluigi Donnarumma a rebondi à Manchester City à un an de la fin de son contrat et a donc coûté 30M€ aux Skyblues. Un coup idéal pour le club anglais d’après le point de vue d’Haaland qui annonce un joueur « extraordinaire ».

L’amour n’aura duré que deux ans entre Luis Enrique et Gianluigi Donnarumma. Certes, le coach du PSG a toujours collecté tous les trophées nationaux avec « Gigio » dans les buts, y compris la Ligue des champions la saison passée. Néanmoins, comme l’entraîneur espagnol l’a lui-même reconnu à la mi-août, il avait décidé d’emprunter une autre voie au poste de gardien. Lucas Chevalier était donc préféré à la star italienne partie pour 30M€ à Manchester City.

«Un début fantastique pour lui» Dimanche dernier, Gianluigi Donnarumma était lancé dans le grand bain avec le derby mancunien face à Manchester United à l’Etihad Stadium. Avec notamment une grosse parade sur une tentative de Bryan Mbeumo, la recrue des Skyblues est parvenue à conserver sa cage inviolée avec une victoire des siens sur le score de 3 buts à 0. De par son doublé, Erling Braut Haaland a été élu homme du match, mais n’a pas manqué de chanter les louanges de Donnarumma aux médias de Manchester City. « N'oubliez pas Gianluigi Donnarumma en défense - il est facile de ne pas parler de lui parce que tous les autres ont si bien joué. Mais lui aussi a fait un match incroyable et n'a encaissé aucun but. Un début fantastique pour lui ».