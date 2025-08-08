PSG : Une signature annulée à cause de Doué ?

Alexis Brunet

Du fait de sa très grande saison dernière, Bradley Barcola est ciblé par de prestigieuses formations. Le Bayern Munich s’était notamment montré intéressé par le passé et c’est Liverpool maintenant qui pourrait passer à l’attaque. De son côté, l’attaquant serait pour le moment plus proche d’une prolongation de contrat, même s’il a parfois douté, notamment à cause de Désiré Doué. Explication.

Pour le moment, le PSG n’est pas le club le plus actif sur le mercato. Les Parisiens n’ont enregistré qu’une seule arrivée, celle du jeune gardien de l’AS Rome, Renato Marin. Pourtant, Luis Campos s’active depuis plusieurs semaines et deux autres transferts pourraient être bouclés prochainement, celui de Lucas Chevalier et celui d’Illya Zabarnyi.

Bradley Barcola est pisté par Liverpool Le PSG va donc se renforcer prochainement, mais il pourrait également perdre gros. En effet, selon les informations de L’Équipe, Bradley Barcola serait pisté par Liverpool. Le champion de France ne souhaiterait pas se séparer de son attaquant, mais les Reds pourraient proposer une très grosse somme, s’il n’arrive pas à faire venir Alexander Isak.