PSG : Une recrue jubile après son transfert

Hugo Chirossel

Après avoir échoué lors du mercato estival 2022, le PSG a fini par s’attacher les services de Milan Skriniar l’été dernier. L’international slovaque est arrivé libre à la fin de son contrat avec l’Inter Milan et s’est engagé pour cinq ans avec le club de la capitale. Si cela ne fait que quelques mois qu’il est arrivé, le défenseur de 28 ans se sent déjà très bien à Paris.

L’été dernier, ce sont pas moins de 11 nouvelles recrues qui ont intégré l’effectif du PSG. Parmi elles, on retrouve deux défenseurs : Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Ce dernier était un désir de longue date du club de la capitale, qui avait déjà essayé de l’attirer un an auparavant.

PSG : Luis Enrique a donné son feu vert pour ce transfert https://t.co/87GodGtDeV pic.twitter.com/BDXgIZVgT2 — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Skriniar est comblé au PSG

Le PSG s’était alors heurté aux exigences de l’Inter Milan. En fin de contrat en juin 2023, Milan Skriniar s’est engagé libre en faveur du club parisien, jusqu’en juin 2028. Quelques mois après son arrivée, l’international slovaque (66 sélections) a confié qu’il se sentait très bien à Paris.

«Je me sens très à l'aise à Paris et je suis très heureux»