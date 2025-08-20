PSG : «Une question de jours», un transfert fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Déjà loin du PSG la saison dernière en raison de son prêt à West Ham à Londres, Carlos Soler se dirait en coulisses prêt à embrayer sur un nouveau prêt et même un nouveau transfert d’ici la fin du mercato comme affirmé par le journaliste Fabrizio Romano, mais pas n’importe où.

A 28 ans, Carlos Soler est amené à prendre une nouvelle fois la porte. Le Parisien révélait au moment de son départ en prêt pour West Ham à l’été 2024 que Soler avait reporté cette décision déjà prévue un an plus tôt en raison de la venue de Luis Enrique. Le coach espagnol qu’il a côtoyé en sélection avec La Roja et notamment à la Coupe du monde 2022, ne l’a cependant pas plus utilisé que ça au milieu de terrain. Soler dépannait souvent au poste de latéral droit.

Un départ bouclé dans les dix jours pour Soler ? De quoi l’inciter à aller voir ailleurs à Londres du côté du club de West Ham sous la forme d’un prêt. Et alors qu’il a effectué son retour au Paris Saint-Germain à l’intersaison, Carlos Soler devrait replier bagage avant la clôture du marché des transferts prévue pour le 1er septembre. Sur son compte X, Fabrizio Romano a lâché une grande annonce ce mercredi. Dans les dix prochains jours, Soler prendra la porte au PSG.