PSG : Une idole de l’OM intervient, Luis Enrique va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été en provenance du Sporting CP pour 60M€, Manuel Ugarte s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG et a, sans surprise, été convoqué par Marcelo Bielsa avec la sélection uruguayenne. L'occasion pour le milieu de terrain parisien de comparer l'ancien entraîneur de l'OM à Luis Enrique.

C'est ce qu'on appelle une intégration express. Recruté pour 60M€ cet été, Manuel Ugarte a déjà fait taire les sceptiques en réalisant quatre premiers matches impressionnants sous les couleurs du PSG. Sans surprise, l'ancien joueur du Sporting CP a été convoqué par Marcelo Bielsa avec la sélection uruguayenne pour affronter le Chili et l'Equateur. L'occasion pour le néo-Parisien de comparer l'ancienne idole de l'OM à son entraîneur au PSG, Luis Enrique.

Il boucle son transfert et entre dans l’histoire du PSG https://t.co/gYmHdRWJ38 pic.twitter.com/PNcdOhqv33 — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Ugarte compare Bielsa et Luis Enrique

« La grande différence est d'apparaître dans l'espace sans recevoir le ballon. Avec Marcelo, il s'agit plutôt de marquer d'homme à homme et de s'éloigner du marquage. D'une manière générale, ils sont d'accord pour dire que le milieu de terrain doit être une zone où il y a beaucoup de passes et de circulation de balle, et je pense qu'ils sont d'accord sur ce point », confie Manuel Ugarte à l'occasion de son passage en conférence de presse avant de décrire plus précisément ce que lui demande Marcelo Bielsa.

«Il est important de savoir ce qu'est Marcelo Bielsa en tant qu'entraîneur»