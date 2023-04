PSG : Une grosse signature est validée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2013, Marquinhos n’a cessé de grandir au PSG au point d’en devenir le capitaine. Et bien que rien ne soit officiel, le Brésilien va prolonger jusqu’en 2027. Une signature qui fait débat compte tenu de la saison de Marquinhos. Mais pour Éric Rabesandratana, c’est la bonne solution.

Depuis sa signature au PSG en 2013, Marquinhos est amené à prendre la succession de Thiago Silva. Et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé puisqu’il est capitaine du club de la capitale depuis le départ de son compatriote. Néanmoins, cette saison, Marquinhos inquiète, au point que sa prolongation jusqu’en 2027 fasse débat. Mais Éric Rabesandratana n’a aucun doute.



Rabesandratana s’enflamme pour Marquinhos

« Il reste un élément clé et important. Il est toujours à 100% pour le club. Marquinhos, c’est un gentil et c’est un joueur qui a donné tout pour le club depuis qu’il est arrivé. Alors, ce n’est pas parce qu’il a eu un petit peu de flou dans son parcours cette année qu’on va remettre en cause tout ce qu’il a fait pour le Paris Saint-Germain », confie dans un premier temps l’ancien joueur du PSG avant de poursuivre.

«Marquinhos reste un joueur très important du PSG»