PSG : Surprise, un crack déclenche un malaise sur le mercato

Pierrick Levallet

Promis à un avenir brillant, Jude Bellingham affole le mercato. Le milieu de terrain de 19 ans serait convoité par certains des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid et le PSG. Toutefois, l'international anglais n'aurait pas encore tranché pour son avenir, et cela commencerait à agacer le Borussia Dortmund en interne.

À 19 ans, Jude Bellingham est déjà l’un des joueurs les plus convoités sur le mercato. L’international anglais fait des merveilles avec le Borussia Dortmund et est promis à un avenir absolument brillant. De ce fait, les plus grands clubs européens voudraient lui mettre la main dessus.

Bellingham affole le PSG et le Real Madrid

Doté d’un grand potentiel, Jude Bellingham aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid mais aussi du PSG. Luis Campos verrait son arrivée d’un bon œil pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Mais pour le moment, le crack anglais n’a toujours pas pris sa décision pour son avenir. Et toute cette incertitude commence à en tendre certains au Borussia Dortmund.

Dortmund commence à s'agacer