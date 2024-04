PSG : Un transfert prévu de longue date relancé à Paris

Thibault Morlain

Outre la succession de Kylian Mbappé, le milieu de terrain devrait également être l’un des gros feuilletons du mercato estival du PSG. De nouvelles têtes devraient débarquer dans l’entrejeu parisien et pour cela, le club de la capitale pourrait mettre le prix. Et voilà que le PSG aurait décidé de rouvrir un vieux dossier pour ce mercato.

Malgré Warren Zaïre-Emery ou encore Vitinha, le PSG pourrait modifier le milieu de terrain de Luis Enrique durant le prochain marché des transferts. Le club de la capitale pourrait ainsi réaliser certaines opérations. Depuis cet hiver, il est question d’un intérêt du PSG pour Bruno Guimaraes (Newcastle), mais ça ne serait pas tout…

Une bataille entre le PSG et Manchester City

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à… Lucas Paqueta. Le journaliste Sébastien Vidal fait savoir que Paris aurait coché le nom du joueur de West Ham, tout en sachant que cela serait très difficile. En effet, Paqueta serait lui plutôt chaud pour rejoindre Manchester City. A voir si le PSG réussira à inverser la tendance.

Le PSG a déjà pensé à Paqueta