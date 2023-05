PSG : Un transfert légendaire se prépare, Mbappé va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Victor Osimhen pourrait animer le mercato. Et pour cause, l'attaquant du Napoli réalise une saison exceptionnelle et devrait terminer meilleur buteur de Serie A après avoir décroché le titre de champion d'Italie. Par conséquent, l'ancien attaquant du LOSC pourrait être impliqué dans un gros transfert. Il Mattino révèle effectivement que Naples réclamerait 160M€ pour vendre Victor Osimhen, suivi notamment pas le PSG. Une somme qui en ferait le plus gros transfert jamais vue en Italie. Le 10 Sport vous dresse d'ailleurs le top 5 des plus grosses ventes dans l'histoire de la Serie A.

1) Romelu Lukaku - Chelsea - 113M€

La plus grosse vente de l'histoire de la Serie A est Romelu Lukaku. Auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Inter Milan, qui décrochera la titre en Serie A, l'attaquant belge retournera tenter sa chance en Premier League. Chelsea lâchera 113M€ pour boucler son transfert, qui se révèlera être un flop total. Après une saison ratée, Romelu Lukaku quittera les Blues et fera son retour à l'Inter sous la forme d'un prêt dont la continuité semble incertaine. Avec 160M€, Victor Osimhen exploserait donc ce record.

2) Paul Pogba - Manchester United - 105M€

En 2016, Paul Pogba va devenir le joueur le plus cher de l'histoire. Trois ans après son départ libre de Manchester United, le milieu de terrain français revient dans le nord de l'Angleterre. Les Red Devils lâchent effectivement 105M€ pour rapatrier Paul Pogba qui devient le premier joueur à dépasser les 100M€. Un record qui sera explosé un an plus tard par le transfert de Neymar qui rejoint le PSG pour 222M€.

Mbappé - PSG : Le ton est donné pour ce transfert à 150M€ https://t.co/ZstplwrKb2 pic.twitter.com/PesP66bZ26 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

3) Gonzalo Higuain - Juventus - 90M€

Le troisième de ce classement concerne un transfert entre deux clubs de Serie A. Naples, qui a pris l'habitude de vendre ses attaquants une fortune, cède Gonzalo Higuain à la Juventus durant l'été 2016 pour 90M€, un montant qui correspond à son option d'achat. Un transfert qui marquera d'ailleurs une rupture totale entre les deux clubs déjà rivaux de longue date.

4) Dusan Vlahovic - Juventus - 82M€

Autre attaquant chipé par la Juventus à un club de Serie A, Dusan Vlahovic. Très impressionnant avec la Fiorentina, l'international serbe rejoint la Vieille Dame dès l'hiver 2022 avant un transfert avoisinant les 82M€. Très gros coup pour la Juve qui recrute un très gros buteur.

5) Zinedine Zidane - Real Madrid - 77,5M€

Pour trouver trace du cinquième de ce classement, il faut remonter très loin. En 2001, le Real Madrid réalise une nouvelle folie, un an après Luis Figo et lâchant cette fois-ci 77,5M€ pour recruter Zinedine Zidane. Une somme hallucinante pour l'époque, mais clairement, le club merengue n'a pas du recruter un tel investissement le numéro 10 de l'équipe de France qui faisait alors les beaux jours de la Juventus.